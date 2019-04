CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 08:05

Nerina era nata e cresciuta nel centro storico. Il suo vero nome era Anna, ma quel nomignolo lo aveva fin da bambina. Era dovuto alla sua carnagione scura, ai lungi capelli neri, ai tratti marcati, ma molto seducenti. A diciotto anni già vendeva il suo corpo, sulle strade umide e fredde d'inverno e asfissiate dal caldo nella bella stagione. Ma per la lucciola più giovane della Salerno antica, non c'era stata scelta. Orfana di entrambi i genitori, povera e sola, il marciapiedi era stato per lei l'unica alternativa per sopravvivere. Aveva provato a lavorare onestamente, ma era andata sempre male: quattro soldi, schiavitù e umiliazioni, e il licenziamento anche da lavapiatti. A guadagnare in modo disonesto si era rassegnata: «Era il mio destino», diceva a qualche cliente che, impietosito, le chiedeva il perchè di quella scelta. Anche l'epilogo, per la bruna ragazza, fu drammatico. Una conseguenza prevedibile della sua esistenza priva di amore. La trovarono morta, nella sua casa in Largo Sedile del Campo, nel vicoletto alle spalle dell'antica fontana. Il suo assassino l'aveva soffocata con un cuscino, dopo averla violentata, come risultò dall'autopsia. Da uno scrigno erano spariti duemila lire e pochi gioielli, ricordi di sua madre, volata al cielo quando lei aveva dieci anni. Il movente fu definito: si era trattato di una rapina. La storia di Nerina, e il segreto nascosto dietro la sua morte, non fu mai svelato. Era il 22 luglio del 1965. Un giorno caldissimo.