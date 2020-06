Torna nel Cilento il ministro degli esteri Luigi Di Maio (nella foto di Rosanna Saturno). Per lui relax a Palinuro, alla Marinella, il suo buen ritiro per le vacanze estive. In spiaggia la sua presenza non è passata inosservata. Tanti bagnanti lo hanno accolto in maniera calorosa soffermandosi con lui e scattando qualche selfie.



Di Maio è arrivato ieri si soffermerà tutto il weekend prima di ripartire alla volta di Roma per i suoi impegni politici e istituzionali © RIPRODUZIONE RISERVATA