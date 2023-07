Mancherebbero poco più di due anni alle elezioni amministrative a Cava de' Tirreni ma il leader del movimento politico La Fratellanza, Luigi Petrone, è già in piena campagna elettorale. Lunedì un’assemblea alla quale hanno preso parte numerosi iscritti e simpatizzati del movimento, già impegnato nell’elaborazione del programma elettorale. Tra i partecipanti anche alcuni rappresentanti delle frazioni, dei Comitati cittadini di Monticelli, di Santa Lucia-Sant’Anna, di San Cesario e Petraro-Santo Stefano.

Presente anche una rappresentanza dei lavoratori e dei familiari degli ospiti di Casa Serena. Nel suo intervento l’ex frate ha rilanciato la sua ricandidatura a sindaco, alla guida di una forza popolare, salda nei valori democratici, attenta al mondo del lavoro, agli anziani, ai giovani, alle persone in stato di bisogno e di fragilità. Petrone, inoltre, nel commentare il quadro politico cittadino non ha usato mezzi termini. Per lui il panorama cavese «è diviso in maniera desolante tra mestieranti della politica da una parte e incompetenti dall’altra e che, all’orizzonte delle prossime elezioni amministrative, non appaiono alternative concrete di rinnovamento». La Fratellanza ha manifestato disponibilità ad aprirsi all’adesione di tutti coloro che lo vorranno, senza distinzione di credo politico, che provengono dal tessuto sano cittadino.

Nel programma che proporrà agli elettori, La Fratellanza pone la persona al centro dell’azione amministrativa per una città a misura di cittadino nei servizi, nelle scelte urbanistiche, nei rapporti con l’amministrazione. Petrone, infine, ha illustrato il suo progetto di una urbanistica improntato su azioni amministrative capaci di ridare slancio al settore edilizio. «È necessario trovare un’intesa istituzionale tra il Ministero dell’ambiente e la Regione Campania per sbloccare la problematica delle norme urbanistiche che dal 1987 hanno ingessato il territorio cavese», dice.