Luigi Strangis, firmacopie al Maximall di Pontecagnano

Si preannuncia da tutto esaurito l’evento del 19 ottobre, ore 18:00. Luigi Strangis si fermerà con i suoi fan per firmare le copie del suo ultimo cd “Voglio la gonna” al Maximall Pontecagnano. L'evento, in collaborazione con Mondadori book store, si svolgerà in piazza Maximall e per ricevere il pass sarà necessario essere in possesso del cd.

Al Maximall Pontecagnano la musica non è la sola protagonista: per le prossime settimane, lo shopping incontra il divertimento del luna park. Fino a fine novembre, nell’area parcheggio del centro ci saranno attrazioni e giostre per bambini, ragazzi e adulti. Gli ospiti che spenderanno almeno 20 euro durante lo shopping potranno ricevere all’info-point un coupon valido per un ingresso omaggio a una giostra del luna park. Un divertimento che andrà avanti sino alle ore 23:00, così da permettere a tutti di dedicarsi alle compere, mangiare e divertirsi. Quanti lo vorranno, potranno godersi una prima visione al CineMaximall: per gli appassionati del maxischermo, biglietto omaggio per un ingresso alle giostre per ogni due ticket cinema acquistati.

«Il nostro obiettivo è quello di permettere alle famiglie di coniugare gli acquisti a momenti di svago - spiega la direttrice del centro, Carmela Cascino - Da sempre proponiamo un concetto di shopping che va oltre la scelta di un capo di abbigliamento. Trascorrere delle ore della giornata con noi è di più e vogliamo che sia una gioia per tutti, dai più grandi ai più piccoli. Le attività che mettiamo in campo, come il regalo di biglietti per le giostre, ci consentono di essere vicini alle famiglie con iniziative concrete che fanno risparmiare anche sullo svago, cosa non di poco in un periodo nel quale ogni costo sembra aumentare».