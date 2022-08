Luisa Maiuri, ladri in casa della candidata di Fratelli d'Italia

Notte di paura per Luisa Maiuri, consigliere comunale di minoranza e candidata alla Camera nelle fila di Fratelli d'Italia. Ladri, in piena notte, si sono introdotti nell'abitazione dove era con le figlie e le nipotine. È stata lei stessa a denunciare l'accaduto. L'episodio è avvenuto intorno alle 4:50, tra giovedì e venerdì. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, ma a preoccupare i residenti è il numero di furti registrato durante questa stagione estiva. «Senza scrupolo alcuno, hanno violato la camera da letto dove riposavo, rovistando nei comodini, incuranti della mia presenza a pochi centimetri da loro. Hanno proseguito senza indugio per l'intera abitazione dove dormivano le mie figlie e soprattutto le mie nipotine. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se io o i miei cari ci fossimo imbattuti in questi individui mentre girovagano per casa» racconta la donna.

«Sono mesi che la nostra comunità è vessata da questi furti che incidono sulla serenità delle vittime che non si sentono più sicure nemmeno a casa» denuncia, ancora, Maiuri. E poi conclude: «Ho tastato con mano l'impegno delle forze dell'ordine nel dare la caccia a questi malviventi che sembra appartengano a una banda che si muove su tutto il litorale cilentano. Lo scarso numero di appartenenti alle forze dell'ordine presenti sul territorio rende tuttavia il compito arduo».