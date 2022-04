Luminarie e mercatini di Natale assolti Sica ed altri indagati «Ora molti dovrebbero chiedermi scusa»

Procedure illegittime per l’assegnazione delle luminarie e l’roganizzazione dei mercatini di Natale a Pontecagnano Faiano: tutti assolti perchè il reato non sussiste. Gli imputati sono politici e imprenditori, nomi importanti. Si tratta dell’ex sindaco Ernesto Sica (difeso dall’avvocato Marco Martello e Silverio Sica), il vice sindaco Domenico Mutariello, gli assessori Francesco Pastore e Mario Vivone, l’ ex assessore Virginia Ivone, l’imprenditore Rocco De Filippo, il dirigente comunale Vincenzo Zuccaro, il capo di Gabinetto Gaetano Sorano e Rocco Vernieri. Nel collegio difensivo anche gli avvocati Francesco Saverio Dmbrosio, Federico Conte e Roberto Lanzi. Un altro ex assessore, Dario Del Gais, era già stato assolto nel 2018 dopo aver scelto il rito abbreviato.

Secondo le accuse il sindaco Ernesto Sica in concorso con altri componenti della giunta avrebbe procurato ingiusto vantaggio patrimoniale all’imprenditore Rocco De Filippo. Secondo la procura di Salerno avrebbero omesso la previa pubblicazione di un bando di procedura negoziata, come da legge. Le determine contestate dagli inquirenti erano quella del dicembre 2013 che attribuì l’appalto per l’affidamento del servizio di noleggio delle luninarie natalizie (2013-2014) per poco più di 24mila euro. Somma liquidata all’imprenditore, con una successiva determina, a marzo 2014. Contestata anche quella di novembre 2014 (cui sono seguite una serie di determine) per l’attribuzione dell’appalto di affidamento del noleggio delle luninarie per le festività 2014-2015 e dell’allestimento dei mercatini: le somme, parzialmente erogate, ammontavano a 25mila euro per le luminarie e 39mila per la manifestazione Christmas market. «La verità è finalmente venuta fuori. In tanti dovrebbero chiedere scusa per le falsità pronunciate contro il sottoscritto», commenta laconico Sica. «Sono molto felice e soddisfatto. Ho sempre avuto e continuerò ad avere massima fiducia nella magistratura, perché non appartengo a quella categoria di persone che ripone la propria fiducia nel lavoro dei giudici a fasi alterne o a seconda delle convenienze. Questa è l’ennesima prova che da sindaco di Pontecagnano Faiano ho amministrato garantendo sempre la legalità e la trasparenza»