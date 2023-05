Lupi nel cuore del Cilento, l'avvistamento fa il giro del web

Un branco di lupi è stato avvistato nel comune di Pollica, nel cuore del Cilento.Tre esemplari sono stati ripresi con una fototrappola tra le frazioni Celso e Galdo, da Paolo Mazziotti, appassionato del posto, ed il video è stato rimbalzato poi sui social dalla locale Proloco.

Il video mostra una femmina, in stato gravido, seguita da un maschio e da un esemplare più giovane, probabilmente un altro figlio. Si tratta dello stesso branco ripreso anche nei mesi scorsi da Mazziotti.

«Si muove ormai già da qualche anno in questa zona - spiega Paolo - Anzi, ora sono in 3 mentre fino a qualche tempo fa erano in 6.

Probabilmente, tre giovani adulti si sono staccati per formare un nuovo branco». Gli esemplari si spingono sempre più verso valle perché seguono i cinghiali che si avvicinano ai centri abitati alla ricerca di cibo.

Intanto, stasera (14 maggio), su Rai Uno, all’interno del programma Speciale Tg1, sarà trasmesso "Il sentiero dei lupi", il docufilm di Andrea D’Ambrosio, regista nato a Roccadaspide. Marco Galaverni, ricercatore e studioso di lupi ed ecosistemi naturali, direttore scientifico del wwf, fa un viaggio nel Sud Italia, sulle montagne del Cilento. Alla ricerca di un animale in via di estinzione. Ma cercando tracce e orme di lupi, si rende conto che sta raccontando l’estinzione dell’uomo. Incontra uomini e donne che resistono in una terra che si sta spopolando. Uno scultore, un abitante solitario di un villaggio decadente, un contadino contemporaneo e dei pastori che raccontano la loro vita in un mondo dove uomini e lupi hanno saputo convivere per millenni.