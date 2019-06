Lunedì 17 Giugno 2019, 13:47

Lutto cittadino a Positano per la morte di Franco Zeffirelli. La disposizione è del sindaco Michele De Lucia per rendere omaggio al suo concittadino onorario. In occasione dei funerali del celebre regista, dalle ore 11 alle ore 12 sarà lutto cittadino a Positano mentre una delegazione del comune della Costiera Amalfitana parteciperà al rito funebre a Firenze.«Il maestro Zeffirelli era cittadino onorario di Positano - dice il sindaco De Lucia - e ha dato grande lustro a questa comunità, dove spesso trascorreva lunghi periodi nella sua abitazione. Inoltre fino allo scorso anno ha donato i bozzetti per i premiati nell'ambito dell'evento Positano premia la Danza».