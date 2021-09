Lutto a Montesano: è morto l'ex sindaco Antonio Manilia

Lutto a Montesano sulla Marcellana per la perdita dell'ex sindaco Antonio Manilia. Manilia era stato alla guida del suo paese per due mandati, dal 2001 al 2011. Aveva 67 anni. Le esequie saranno celebrate domani, venerdì 10 settembre, alle ore 10 nel Santuario di San Francesco ai Cappuccini a Montesano sulla Marcellana.

Medico di base, in politica dal 1983, aveva sempre messo al centro del proprio operato politico le sorti della cittadina delle terme.

Così l'attuale sindaco Giuseppe Rinaldi ricorda Manilia. Inoltre ha disposto il lutto cittadino.

«La dipartita del Antonio Manilia, medico e già Sindaco del Comune di Montesano Sulla Marcellana dal 2001 al 2011, rattrista l'intera comunità. Ci lascia un uomo che ha rappresentato un pezzo della nostra storia, le Istituzioni, una figura autorevole di impegno civile e professionale, un protagonista della vita politica del nostro territorio. Presente tra le gente di tutte le frazioni di Montesano, ha svolto con onestà e rettitudine morale il suo lavoro come missione e il ruolo istituzionale di Sindaco profondendo le energie, la passione e l'impegno che gli erano propri. Ha collaborato con diverse generazioni di amministratori, ha vissuto momenti felici ma anche complessi del nostro paese, ha deciso che il tempo della nostra vita va anche dedicato alla comunità e questo resta insegnamento per tutti. Sempre pronto al confronto, alla dialettica, alla condivisione anche con chi aveva idee diverse da lui. La perdita di un Sindaco, di un medico di medicina generale di famiglia, la perdita di un marito, padre e nonno è sempre evento profondo per una comunità, per la nostra comunità. Ci stringiamo tutti alla famiglia, ai suoi cari, a Montesano stessa. In occasione delle esequie verrà disposto il lutto cittadino. Che la terra gli sia lieve. Montesano Vi saluta».