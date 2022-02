Macchina salvavita fuori uso per blackout, carabinieri intervengono per aiutare una bambina

Macchina salvavita smette di funzionare per un blackout. L'intervento dei carabinieri di Nocera Inferiore risulta provvidenziale per una bambina. Questo quanto accaduto giorni fa, quando alla centrale operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore era giunta la richiesta di aiuto di una mamma.

APPROFONDIMENTI LA CASSAZIONE Rapinarono il grossista al mercato: condannate confermate per i tre... L'AGGRESSIONE Noto avvocato trascinato nel garage e picchiato da uomini... LA SENTENZA Guerra tra bande, pena ridotta in Appello: non c'è...

La donna chiedeva di essere soccorsa in via Fiano, perchè a causa di alcuni lavori sulla rete elettrica, comunicati attraverso dei volantini affissi lungo tutta la strada, si era verificato un ammanco di corrente anche nell’abitazione della sua famiglia. Qui la donna viveva con la figlia minore che, per ragioni di salute, dipende da un macchinario che le evita la formazione di coaguli nel sangue.

L’apparecchiatura, andata via la corrente a seguito dei lavori sulla rete, si era spenta. La mamma, a quel punto, ha richiesto l'aiuto dei carabinieri. I militari si sono messi così alla ricerca di un’associazione di protezione civile che avesse un generatore di corrente. Una ricerca durata quasi un'ora.

Nel frattempo, una pattuglia era giunta in via Fiano per verificare se l’ammanco dipendesse dai lavori e per monitorare le condizioni di salute della bambina. Senza elettricità, la piccola avrebbe dovuto essere trasferita in ospedale. L'assistenza e i benefici di quel ventilatore, infatti, non poteva essere interrotta per troppo tempo. La ricerca dei militari ha però dato i suoi frutti, perchè grazie ad un’associazione di protezione civile, il macchinario anti coaguli era stato nuovamente attivato grazie ad un gruppo elettrogeno messo a disposizione dalla prima. Questo ha scongiurato il ricovero d’urgenza per la bambina. Con tutti i rischi previsti, visto il periodo pandemico. L'assistenza dei militari è durata fino al ripristino della corrente elettrica. La famiglia di Nocera Inferiore ha ringraziato di cuore gli uomini diretti dal colonnello Rosario Di Gangi per quanto fatto.