Blitz della polizia municipale di Battipaglia in un'abitazione trasformata in macelleria clandestina. Gli agenti hanno sorpreso due stranieri mentre stavano macellando due ovini e sono stati denunciati a piede libero. Sul posto anche il veterinario dell'Asl che ha sequestrato gli ovini insieme agli agenti della polizia municpale di Battipaglia, agli ordini del colonello Gerardo Iuliano. La carne doveva essere consumata ieri sera in ricorrenza della Festa del scarificio. © RIPRODUZIONE RISERVATA