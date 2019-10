Sabato 19 Ottobre 2019, 18:43

Scene da far west ad Eboli dove i carabinieri hanno sequestrato una macelleria che era in pessime condizioni igieniche. Il proprietario della mecelleria ha aggredito i carabinieri e gli ha scagliato contro una bombola di gpl ferendo lievemente un militare. Il commerciante è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Eboli per resistenza e lesioni. Durante le operazioni di controllo a Campagna è stato arrestato uno spacciatore e in due istituti scolastici di Eboli i militari hanno individuato due studenti che possedevano qualche dose di stupefacente. I militari hanno effettuato anche controlli stradali ed hanno emesso sanzioni per l'ammontarte di 5.000 euro.