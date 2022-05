Maco Festival, tornano i live alla Clouds Arena di Paestum

La vittoria, in coppia con Mahmood al Festival di Sanremo e un tour di concerti già sold out nel Belpaese: un 2022 davvero fantastico per Blanco, alias Riccardo Fabbriconi, anche sotto il profilo sentimentale, come suggerisce il nuovo tatuaggio sulla schiena con la scritta Innamorato. Ed è attesa anche in Campania per il cantautore di Brescia che, il 2 luglio, inaugurerà il MaCo festival al suo secondo appuntamento con la Clouds Arena di Paestum, location fascinosa a due passi dai templi di Nettuno e Atena, pronta ad accogliere un pubblico numeroso. Forte del successo della prima edizione che ha visto esibirsi artisti del calibro di Ernia, Luché, Geolier, Manu Chao, Fast Animals And Slow Kids, Subsonica e La Rappresentante Di Lista, raccogliendo più di 15mila spettatori, ottantamila visualizzazioni sui social e 27mila geolocalizzazioni sul web, sia in Italia che all’estero, la direzione artistica della rassegna, nata dalla storica Voci del Sud di musica e cultura, annuncia i primi sette grandi ospiti: Capoplaza (23 luglio), Carmen Consoli (27 luglio), Gué (30 luglio), Coez (15 agosto) e Franco126 (19 agosto).

Un primo round di annunci (info e biglietti: https://linktr.ee/clouds_arena; info@macofestival.eu) di un progetto che si annuncia molto ricco e con lo sguardo rivolto a un pubblico giovane. Non solo MaCo, la Clouds Arena si apre anche a spettacoli promossi da altre sigle, come le serate proposte da Anni60Produzioni che vedranno in campo due big del livello di Fiorello (16 luglio) nel suo coinvolgente show Fiorello presenta: Fiorello, e il campione della risata Alessandro Siani (16 agosto) che celebrerà, con un evento unico, i primi 25 anni di carriera nello scenario straordinario dell'area archeologica che lo ha consacrato agli inizi della carriera (biglietti già in prevendita, info: www.anni60produzioni.com). Sarà un'estate di performance travolgenti all'ombra dei santuari magnogreci, ritornati nel cuore dei turisti d'arte. Sempre alla Clouds due le date, al momento, del SuoNa festival con i live di Ariete (5 agosto) e Rkomi (27 agosto).