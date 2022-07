La Madonna delle Nevi di Sanza nel nuovo video di Irama: polemica

Bisca clandestina, sesso e musica. E in questo contesto "appare" una madonna. La Madonna delle Nevi di Sanza. Il tutto nel video del nuovo singolo di Irama. Si tratta della canzone “PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM”. Irama ha girato il video negli Stati Uniti e grazie alla Society of St. Mary of the Snow, l’associazione di mutuo soccorso che si trova a Brooklyn intitolata proprio alla Madonna della Neve, venerata a Sanza, ai piedi del monte Cervati.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO UFFICIALE XFactor 2022, Rkomi è il quarto giudice: «Non vedo... CULTURA-SPETTACOLI Irama in concerto al Palapartenope di Napoli (Newfotosud, Renato...

Antonio Curcio e del figlio Sabino, sanzesi trapiantati in America e fedeli della “madonna delle nevi” sono i protagonisti di questa "apparizione" nel video di Irama, il cantante italiano, infatti ha girato il clip, le scene all'interno, nella sede che venne costituita dagli emigranti nel 1888.

La statua della Madonna delle Nevi appare in una edicola votiva posizionata dagli imprenditori Curcio che da sempre si impegnano per la valorizzazione del culto.

Occorre dire però che il video, proprio per il suo essere esplicito, non ha suscitato grande approvazione nella comunità dei fedeli della Madonna delle Nevi.