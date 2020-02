Ultimo aggiornamento: 07:04

«Sono la mamma di, la trans che si dice abbia rifatto il seno prostituendosi. Volevo tranquillizzare tutti: oltre ad aver dato il mio consenso, ho pagato io. Così sarà per il cambio del nome e per il cambio sesso. Spero di aver soddisfatto la curiosità di tutti». Tra paura e imbarazzoaffida ai social il suo sfogo di dolore ed il grande dispiacere nel vedere tanta cattiveria gratuita negli occhi, nei gesti e nelle parole di un paese, Eboli . Ma al di là degli inciuci e delle chiacchiere becere, questo non è che l’incipit di una storia che racconta di un amore grande, quello che lega una madre ad un figlio ed il sesso non c’entra assolutamente nulla.. Da una visita specialistica ne viene fuori che soffre di ipostaturalismo, la sua altezza è inferiore alla media: per sei anni dovrà iniettarsi l’ormone della crescita. Nel frattempo, non viene invitato a nessuna festa, è emarginato.. «Ho rispettato la sua volontà per un mese - racconta Clotilde - ho detto che non si doveva vergognare». Non ha un attimo di indugio questa donna, anzi. Vive quel bigliettino come una liberazione. «È stato un sollievo - dice - in cuor mio lo sapevo». Da questo momento iniziano delle sedute estetiche di laser terapia per eliminare la peluria e la scelta di non essere più Umberto. «Beatrice è stata una mia idea - continua Clotilde - il suo diminutivo, Bea, ancora di più, sapeva come di una benedizione».E in effetti così è stato. Scrollarsi di un’identità che non sentiva propria per Bea è quasi un momento di riscatto… inizia la “scarcerazione” del proprio corpo. «Il seno è l’unica cosa che ha ritoccato, ma posso dire con grande tranquillità che arriveremo anche al cambio del sesso». Bea è felice solo dentro casa o con quell’unica amica, trans anche lei, con la quale riesce a condividere gioie e dolori della sua essenza, della sua persona. Andare al mare è complicato, indossa sempre il pantaloncino, e presentare la carta d’identità in un luogo di vacanza è imbarazzante. Se poi a tutto questo si aggiungono i fischi per strada, gli sguardi ripugnanti, le scritte volgari sotto il portone, le associazioni a centralini hot… tutto diventa più complicato.Ad aiutare mamma e figlia è stato senza dubbio un lungo percorso psicologico. «Ho dovuto elaborare la morte di Umberto - ammette Clotilde - anche perché Bea ha un carattere completamente diverso. Capisco che per tanti è incomprensibile, ma non accetto giudizi gratuiti.. Se solo per un attimo penso che ciò poteva accadere in una famiglia che non avrebbe compreso, mi vengono i brividi». C’è tanto dolore nelle parole di mamma Clotilde che come tutte le chiocce vorrebbe proteggere sua figlia da ogni ingiuria. Sofferenza che però cerca di mascherare spesso, soprattutto quando suggerisce a Bea di dare tempo alle persone che la offendono. «Sono sbottata quando ho capito che la stavano etichettando come non merita. Dire chiaramente che vende il suo corpo, no, non mi sta bene. Con questa esperienza ho capito tante cose. Ho imparato ad apprezzare la vita e a vivere il presente».. Troppi gli episodi che l’hanno resa involontariamente protagonista. E ancora una volta non c’è amico o compagno di classe che le abbia fatto una telefonata per dimostrargli affetto, vicinanza, solidarietà. Neanche un genitore ha chiamato Clotilde. E allora lei si diverte sui social, dove si presenta con il cognome Martinez: capelli lunghi neri, sguardo profondo, seno prorompente, vestita e truccata come tutte le sue coetanee. «Sogno di diventare un’influencer - dice - per farmi portavoce di quelle persone che vivono la mia stessa condizione e che hanno subito la stessa discriminazione. Devo ammettere che il peggio è passato. Prima assorbivo tutto, oggi mi faccio scivolare le cose da dosso». Viene da chiederle: come ti vedi fra dieci anni? E la risposta, nella sua semplicità, è disarmante: «Felice».