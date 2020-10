Rinviate a giudizio, per stalking, mamma e figlia. Il processo a carico delle due donne è stato disposto, dal gup Giandomenico D'Agostino del Tribunale di Salerno, per il prossimo mese di gennaio davanti alla terza sezione penale (composizione monocratica). Secondo le accuse Annalisa Maresca (difesa dall'avvocato Antonio Santoro), dopo la fine di una relazione sentimentale, avrebbe inviato al suo ex una serie di messaggi ingiuriosi ed intimidatori, utilizzando espressioni del tipo «vengo al bar e ti accoltello. Farò il possibile per non farti vedere dai miei figli». Non contenta si sarebbe recata anche sul posto di lavoro della parte offesa (un bar a Salerno) per offendere anche la nuova compagna di lui e minacciandoli entrambi di morte. In un'occasione a recarsi nel bar dove l'uomo lavorava, fu l'ex suocera Rosanna Marolla (dofesa dall'avvocatessa Mariagrazia Rosamila) che non trovandolo disse ai colleghi che entro la serata Alessio (il nome dell'ex genero) doveva farsi trovare «io non sono mia figlia, spacco la faccia a lui e scasso il bar». Minacce proferite anche su Facebook «quando vai a prendere i tuoi figli, ti rompo la testa». Minacce e intimidazioni durate fino a novembre dello scorso anno quando l'uomo, che ormai aveva anche cambiato abitudini per evitare di incontrare la ex compagna e la ex suocera, non denunciò i fatti.

