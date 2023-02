È ancora scontro in maggioranza. Questa volta il casus belli è un incontro, tenutosi venerdì tra la Provincia di Salerno, Federalberghi Salerno, alcuni operatori turistici e i Comuni di Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli. All'incontro hanno partecipato il vice sindaco Vincenzo Consalvo, l'assessore Nadia La Brocca, il consigliere Matteo Balestrieri e il consigliere comunale e provinciale Antonio Alfano. I componenti del gruppo consiliare Eboli Domani, Ruocco, Sgritta, Lavogna, Moscariello e Gaeta, raccontano di aver appreso dai social e da una breve nota che il gruppo consiliare Eboli 3.0 nell'occasione ha avanzato proposte politiche senza una condivisione con gli altri gruppi della maggioranza. «Per tale ragione, abbiamo deciso di sospendere tutte le attività istituzionali, affinché venga ristabilito il rispetto reciproco dei ruoli, funzionale ad un equilibrio politico degno di questa città», denunciano.

La richiesta di una maggiore condivisione circa l'azione politica da seguire non è nuova ai cinque che hanno motivato la scelta di costituire questo gruppo, non senza scalpore, proprio perché lamentano da tempo assenza di comunicazione tra consiglieri e giunta. Questa volta la frattura si è estesa. Anche il consigliere Vito Maratea, sempre della maggioranza Conte, ha affondato il colpo. «Solo qualche giorno fa ho portato all'attenzione di tutti i consiglieri comunali le problematiche e le prospettive che devono vederci impegnati sul territorio e in particolar modo lungo la fascia costiera, avviando un dibattito collegiale. Invece c'è chi preferisce lavorare da solo, tacendo e alimentando malumori e discussioni. È inaccettabile la mancanza di rispetto istituzionale avuta nei miei confronti. Rimando al sindaco il compito di ristabilire gli equilibri». Il sindaco Conte ha convocato con urgenza una riunione di maggioranza per questa mattina.