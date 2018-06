Domenica 3 Giugno 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 20:03

La simpatia dei napoletani è ben nota. Questa volta però l'autore del manifesto che sta facendo impazzire il web è di un edicolante di Castellabate, la location del rinomato film Benvenuti al Sud. Nel mirino l'ennesimo scudetto della Juventus, celebrato dal principale quotidiano di Torino, Tuttosport, con una maglia da comprare in edicola insieme al giornale. Ed è qui che spunta «l'avviso importante», così lo definisce Giovanni Giannella, proprietario di un'edicola a San Marco di Castellabate. «Dopo averla acquistata chiedete alla cassa di spegnere l'allarme anti-taccheggio», ironizzando poi ulteriormente, in riferimento all'eliminazione biaconera a Madrid e alle parole del post gara di Buffon, sul fatto «che è molto insensibile e non ha pattumiera al posto del cuore». Perché? Semplice, «suonerà anche se avete regolarmente pagato». Quindi, conclude: «La nostra sensibilità nell'avvisarvi speriamo vi abbia fatto cosa gradita».Ovviamente, complimenti dal popolo di fede azzurra e soprattutto da parte dei tanti vacanzieri napolentan che già affollano in queste prime giornate di luglio il comune cilentano. Meno divertito qualche cliente juventino, che commenta: «I soliti piagnoni».