Martedì 28 Maggio 2019, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 20:43

Dopo aver trionfato all’ultimo Festival di Sanremo e aver conquistato pubblico e critica all’Eurovision Song Contest, il nuovo fenomeno del pop italiano Mahmood arriva il 27 luglio al Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana dal 19 al 27 luglio 2019, con una straordinaria performance live in collaborazione con Radio 105 aperta al pubblico che chiuderà la 49esima edizione del Festival.Nel 2018 sono stati ben 21 i live che hanno riunito col Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni migliaia di giurati, giffoners, famiglie e pubblico in Piazza Lumière – da Ermal Meta a Max Gazzè, da Annalisa a Benji&Fede, passando per Fabrizio Moro, Ultimo, Il Pagante, Vegas Jones e molti altri – e quest’anno Giffoni è pronto ad offrire un nuovo grande programma con i migliori talenti musicali: si parte il 19 luglio con la partecipazione e l’esibizione già annunciata di Anastasio.Èin piena lavorazione anche il programma delle Masterclass Music&Radio, a cui hanno già aderito decine di giovani, e i tradizionali Meet The Stars riservati al pubblico, che l’anno scorso hanno totalizzato più di 8mila presenze.