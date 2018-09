Domenica 23 Settembre 2018, 16:15

La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Maiori hanno arrestato B.C., classe 1992, accusato di tentato omicidio. I militari sono intervenuti intorno alle 22 in un condominio della zona residenziale di Maiori, dov'era in corso una violenta lite ttra vicini per futili motivi, durante la quale il giovane ha estratto un coltello a serramanico e ha aggredito un uomo di 59 anni colpendolo alla spalla dove è rimasta conficcata la lama di 8 cm mentre il manico si è spezzato rimanendogli in mano.La vittima, non in pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Cava de' Tirreni, dov'è stato sottoposto a un intervento chirurgico di estrazione, perfettamente riuscito. L’aggressore, invece, è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma in stato di arresto, per poi essere tradotto nel carcere di Salerno Fuorni, in attesa della convalida.