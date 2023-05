Maiori, revocato il divieto di balneazione: dati Arpac positivi, mare nuovamente fruibile

Torna praticabile lo specchio dì mare antistante Maiori. Lo dicono i dati Arpac risultati positivi dopo l'ultimo prelievo effettuato ieri. E così il sindaco, Antonio Capone, ha disposto la revoca del divieto temporaneo di balneazione nel tratto costiero denominato "Spiaggia Maiori 2". Nello specifico quello che, per una lunghezza di 407 metri, si sviluppa dal lato est del Porto Turistico fino al lato ovest della foce del Reginna Major.

La decisione di interdire la balneazione a fine aprile venne adottata in seguito alla nota dell'Arpac dello scorso 23 aprile, con la quale si comunicava che il punto di campionamento denominato Spiaggia Maiori 2 era da considerare «temporaneamente non idoneo alla balneazione». Nuovi prelievi effettuati in questi giorni hanno però dato esito positivo riconsegnando così lo specchio di mare interessato dal provvedimeno alla fruizione dei cittadini e dei turisti che affollano la Costiera Amalfitana e in particolare le spiagge nonostante l'incertezza del meteo.