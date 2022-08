Finiscono in un burrone mentre viaggiano in scooter: gravi due turiste a Maiori

Grave incidente stradale questo pomeriggio in Costiera Amalfitana dove due turiste sono miracolosamente vive nonostante il volo di diversi metri compiuto mentre erano in sella a uno scooter.

È accaduto intorno alle 16 in località Salicerchie alle porte di Maiori dove le due turiste per cause in via di accertamento sono improvvisamente finite al di sotto della strada statale 163 amalfitana.

APPROFONDIMENTI IL CASO Escursionista scivola in un dirupo del Sentiero degli Dei: salvata... LA TRAGEDIA Costiera, si schianta contro bus Sita e muore centauro 31enne L'AMBIENTE Costiera Amalfitana, yacht in fiamme: droni e protezione civile...

E per recuperarle si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco da cui su è calato uno specialista del Saf con il verricello.

Immediatamente dopo l'allarme e la richiesta di soccorso partita dagli automobilisti che si trovavano a transitare in zona al momento dell'accaduto sono ginti sul posto i caschi rossi del distaccamento di Maiori e gli agenti della locale polizia municipale.

Le due turiste, a quanto pare politraumatizzate, sono state recuperate e trasportate con due ambulanze presso il campo sportivo di Maiori dove sono state affidate alle cure dei sanitari dell'eliambulanza del 118 che le ha trasferite presso il Ruggi di Salerno.

Inevitabilmente nel punto dell'incidente la circolazione è andata in tilt con lughe code verso Maiori e in direzione Salerno. La situazione è ritormata alla normalità grazie agli agenti della polizia municipale di Maiori che hanno fatto in breve tempo defluire il traffico.