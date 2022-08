Maiori, fuochi di ferragosto a metà: incendio sullo zatterone, paura in mare

Sono durati poco più di sei minuti i fuochi d'artificio esplosi ieri sera a Maiori in onore della Madonna Assunta, protettrice della cittadina della Costiera Amalfitana. E tutto a causa di un incendio sviluppatosi sullo zatterone su cui erano stati collocati i mortai con le potenti cariche di polvere pirica.

Lo spettacolo pirotecnico, comandato a distanza grazie a dispositivi elettronici, si è così interrotto prima del tempo a causa di un problema tecnico poi risolto grazio all'arrivo dei vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme divampate in mezzo al mare.

Sulllo zatterone, al momento dell'accaduto, non c'era nessuno degli specialisti della polvere pirica in quanto l'intero spettacolo era comandato a distanza. E' stato dunque un imprevisto a rovinare la festa e a far temere il peggio alle persone che assitevano da lontano all'esplosione di luci e di colori.

Infatti il timpore è che su quella zattera, posta a distenza di sicurezza dalla riva, vi fosse personale addetto allo spettacolo. E, invece, i timori sono stati per fortuna imemdiatamente fugati per effetto proprio del sitema di controllo a distanza. Delusione per l'epilogo della festa patronale che Maiori anche quest'anno aveva preparato nei minimi particolai per onorare al meglio Santa Maria a Mare.