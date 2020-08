Dall'Agro Nocerino sarnese alla Costiera Amalfitana, ma non per villeggiare, bensì per rubare. È stato denunciato a piede libero per furto un ragazzo di Nocera Inferiore, di 28 anni, con numerosi precedenti penali, sorpreso nel comune di Maiori dopo aver rubato due biciclette elettriche presso un condominio in via Nuova Chiunzi. Il ragazzo aveva agito con fare esperto, facendo il suo ingresso all'interno del condominio, dopo aver compreso di non essere visto da nessuno. Una volta notate le due bici, ferme nell'androne del palazzo, le aveva prelevate entrambe, dopo averle liberate dai sistemi di sicurezza, dandosi velocemente alla fuga. Il giovane, residente nel comune dell'Agro, è stato però incastrato dalle telecamere di sorveglianza poste sulla strada, le quali sono state visionate dai carabinieri della stazione agli ordini del comandante Giuseppe Loria, in un secondo momento, dopo la denuncia sporta dai proprietari delle due biciclette. Entrambi si erano accorti solo il giorno dopo che le bici erano state rubate. A quel punto il ragazzo è stato raggiunto ed identificato dai militari, che gli hanno notificato l'avviso di garanzia con l'accusa di furto.

