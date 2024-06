Maiori, Júlio César fa tappa in Costiera: vacanze di lusso per l'ex portiere dell'Inter e del Brasile

Tappa in Costiera Amalfitana per l'ex portiere Julio Cesar che ha a lungo militato con la maglia dell'Inter con cui vinse il triplete nell'era Mourinho. Tra i migliori estremi difensori al mondo, Cesar, oggi commentatore tv per Amazon Prime, è stato ospite presso il lussuoso Hotel Botanico San Lazzaro di Maiori suggellando la sua parentesi di relax in Costiera con un afoto ricordo insieme con i proprietari della struttura.

L'ex portiere della nazionale brasiliana, con cui si aggiudicò la Confederation Cup nel 2013, si è concesso una piacevole escursione lungo la Divina spingendosi anche a Ravello dove si è intrattenuto amabilmente anche con i tanti tifosi che lo hanno riconosciuto mentre passeggiava per le vie della Città della Musica.

Reduce dalla gara di Salerno, che nell'ambito dell'operazione nostalgia ha riportato in campo i top palyer degli anni Novanta e Duemila, Julio Cesar ha approfittato per godersi le bellezze della Costiera Amalfitana. Mare compreso. In zona con lui anche il cileno Pizarro, ex centrocampiista di Udinese, Roma, Inter e Fiorentina avvistato ad Amalfi presso la Pasticceria Pansa.