“La Magia degli Elementi”, Maiori l’ultima protagonista

È stato un viaggio lungo, intenso ed emozionante, e continuerà ad esserlo anche in occasione dell’ultimo tratto. A dicembre, infatti, spazio agli ultimi imperdibili appuntamenti de “La Magia degli Elementi”, rassegna di eventi, percorsi ed itinerari che nella seconda metà del 2022 ha permesso di scoprire ai tanti curiosi e appassionati alcuni dei luoghi più belli della costiera Amalfitana e del Vallo di Diano.

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Maiori che dopo essersi lasciata scoprire ad agosto scorso, tornerà a essere protagonista anche nel mese di dicembre. Il nuovo taglio del nastro avverrà giovedì 8 presso Palazzo Mezzacapo con la presentazione del presepe dipinto a grandezza naturale frutto dei laboratori degli artigiani che inizieranno il 3 dicembre. Proprio nel corso dei prossimi laboratori, nonché seminari, turisti e cittadini potranno ammirare da vicinissimo le tecniche e le modalità di lavorazione del legno, del sughero e della carta per la produzione dei personaggi dei presepi. Per l’occasione verrà allestito uno spettacolo di luci con proiezioni architetturali sulla facciata del palazzo storico di città. Tutto ciò durerà fino al 25 dello stesso mese. Il 10 dicembre, invece, presso la Chiesa di San Francesco ci sarà l’inaugurazione della mostra d’arte presepiale, mentre il 20 si ritornerà a Palazzo Mezzacapo per l’inaugurazione delle opere presepiali dell’artista locale Salvatore Anastasio realizzate con le tecniche napoletane del ‘700.

Sempre a dicembre ci sarà spazio anche per gli ultimi eventi legati al territorio di Cetara che dall’inizio di novembre sta abbracciando tantissime persone. Il giorno 2 ci sarà il convegno Festa della colatura di alici di Cetara Dop presso la Sala Benincasa dove il 10 andrà poi in scena lo spettacolo teatrale sulla storia di Cetara “Ketèia” a cura della società Weaves di Alessia Benincasa. Infine il 17 dicembre all’Hotel Cetus la grande chiusura con il premio gastronomico Ezio Falcone, nel corso dell’evento verrà organizzato un contest a cui potranno partecipare tutti gli appassionati (premio in palio per la miglior ricetta). Il viaggio continua.

“La Magia degli Elementi” rientra nell’intervento co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020 legato ai progetti di rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura.