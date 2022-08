Maiori, Massimo Perrino present «Soli», la nuova raccolta di poesie napoletane

Una serata a Maiori, in Costiera Amalfitana, tutta dedicata alla moderna poesia napoletana di Massimo Perrino. Il giornalista, ex portavoce del presidente del Senato e attuale capo ufficio stampa del «Campania Teatro Festival», presenterà domani 4 agosto alle 21 nei Giardini di Palazzo Mezzacapo «Soli», la sua seconda raccolta pubblicata con «Graus Edizioni». L’evento, in programma nell’ambito di «Giardini in Arte», a cura dell’Associazione «CostieraArte» presieduta da Silvio Amato, è moderato dall’autore Rai Gino Aveta, mentre la lettura di alcune poesie del libro è affidata all’attrice Tonia Filomena.

Musiche eseguite dal vivo dal Maestro Francesco Reale. Nel corso della serata, Perrino dedicherà un breve omaggio alle bellezze di Maiori, paese dell’amore.