Maiori, scatta sos per i bagnanti: «Inchino dei traghetti davanti alla costa»

Incredulità e panico a Maiori: “inchino” dei traghetti a ridosso della costa. È quanto denuncia in una nota il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: «I traghetti della Alicost effettuano “l’inchino”, che permette ai passeggeri di guardare il paesaggio, avvicinandosi pericolosamente alla costa e torna così il ricordo della tragedia della Costa Concordia».

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Napoli, da Posillipo a Bagnoli tuffi tra folla e degrado «Qui... L'INCIDENTE Mergellina, aliscafo sbanda e va a sbattere contro gli scogli I TRASPORTI Vie del mare, aumentano i biglietti di traghetti e aliscafi

«Anche noi siamo molto preoccupati - aggiunge Borrelli -. Abbiamo inviato una comunicazione alla compagnia marittima per capire se siano al corrente di ciò che è avvenuto, se si tratti di un episodio isolato e se invece sia un rituale consolidato pericolosissimo. In ogni caso abbiamo chiesto di interrompere tale pratica e di prendere dei provvedimenti nel caso che la manovra dell’inchino sia stata effettuata per un’iniziativa individuale» ha commentato Borrelli.