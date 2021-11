Malore in casa per una donna a Montesano sulla Marcellana. La pensionata si trovava in bagno quando ha accusato un malore mentre si trovava in bagno e dopo è caduta a terra perdendo la vita. Aveva 68 anni. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina con la presenza del tenente Martino Galgano e della stazione di Montesano sulla Marcellana che hanno constatato il malore e la caduta conseguente. La salma è stata già liberata.