Un anziano non dava notizie di sé da giorni nel centro storico di Teggiano. I vicini hanno allertato le forze dell'ordine. Immediata è scattata la task force di Polizia municipale, vigili del fuoco e personale del 118. Sono arrivati sul posto in poco tempo, hanno forzato la porta e trovato l'anziano riverso a terra. È stato portato all'ospedale di Polla, in gravi condizioni.