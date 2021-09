Malore mentre prega sulla tomba di un parente, salvata dal custode

PAGANI. Colpita da un malore mentre prega sulla tomba di un suo parente, viene salvata grazie all'intervento tempestivo del custode del cimitero. E' accaduto a Pagani, la settimana scorsa.

Una donna, di circa 80 anni, era giunta al cimitero di via Giacomo Leopardi per fare visita ad un suo caro. Ad un tratto ha accusato un leggero malore, accasciandosi sulla tomba del familiare. Erano circa le 8 del mattino. Solo grazie all'intervento del custode è stato possibile scongiurare il peggio e soccorrere l'anziana.

L'uomo ha assistito alla scena, precipitandosi a soccorrere la donna. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, allertati dal primo, poi un'ambulanza del 118 che ha prestato i soccorsi alla donna. Gli stessi militari, arrivati per primi, avevano tentato di rianimare la donna praticandole manovre salvavita. L'anziana è stata poi trasferita in ospedale, a Nocera Inferiore, all'Umberto I, per ulteriori accertamenti.