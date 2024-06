C’è un medico indagato per la morte di Gerardo Pugliese. Si tratta del 50enne che è stato trovato esanime nel suo terreno agricolo, a Polla, nella mattinata di sabato. L’indagine ai danni del medico dell’ospedale di Polla è un atto dovuto in quanto è stata disposta l’autopsia sulla salma dell’imbianchino pollese e il professionista è indagato per omicidio colposo.

Domani nel Tribunale di Lagonegro ci sarà la notifica e il giuramento dei periti di parte in vista dell’esame autoptico (che potrebbe essere tenuto già nella serata di domani). La famiglia di Pugliese, fratello e sorella, è tutelata dall’avvocato Nicola Venosa. A trovare il corpo, sabato mattina, intorno alle 8 del mattino è stato il fratello. Sul posto sono subiti arrivati i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e il personale del 118. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso e i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire i motivi della morte, probabilmente causata da un malore. In questo contesto è emerso che il 50enne aveva avuto alcuni ricoveri ospedalieri ed era stato visitato da vari medici dei nosocomi della provincia.

Più volte aveva lamentato dei dolori. Per questi motivi il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e avviato ulteriori accertamenti su cartelle cliniche e ricoveri che hanno poi portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un medico dell’ospedale di Polla. Un atto dovuto perché in questo modo il dottore potrà nominare un perito di parte. La salma è quindi ancora conservata nella cella frigorifero del Luigi Curto di Polla in attesa della decisione sulla data dell’autopsia sul 50enne.

La tragedia ha colpito sia i familiari di Gerardo Pugliese, sia l’intera comunità pollese che ben conosceva il 50enne per le sue doti umane. Unanime, infatti, il cordoglio in paese per un decesso sul quale l’autopsia potrà dare maggiori chiarimenti.