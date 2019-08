CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 15 Agosto 2019, 13:00

L'estate cilentana fa registrare un'altra morte in mare. Ieri pomeriggio Giovanni Comunale 54enne di Castellabate è deceduto mentre faceva un bagno in località lago di Santa Maria. Per l'uomo è stato fatale un improvviso malore. Gli altri bagnanti presenti in spiaggia hanno notato intorno alle 17,30 il corpo galleggiare. Sono riusciti a recuperarlo ma per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto immediato l'arrivo degli uomini della capitaneria di Porto di Agropoli guidati dal capitano Giulio Cimmino, dei carabinieri della locale stazione e dei sanitari del 118. Ogni tentativo di rianimare l'uomo è risultato inutile. Sul posto anche gli agenti di polizia locale di Castellabate. Il 54enne è spirato dinanzi agli occhi increduli dei tanti turisti che affollavano la spiaggia la vigilia del ferragosto. La notizia in pochi minuti si è diffusa a Castellabate dove il 54enne era conosciuto. Svolgeva la professione di geometra. Non era sposato e viveva con i genitori. Una persona discreta e tranquilla lo ricordano gli amici. Fatale per lui è stato il malore accusato mentre nuotava. Aveva scelto di trascorrere il pomeriggio al mare. Mai avrebbe pensato che nel mare che lui tanto amava avrebbe trovato la morte. Il medico legale giunto sul posto ha effettuato l'esame esterno. La salma è stata dunque liberata e restituita ai familiari.