È rientrata ieri in Francia la salma di Fredrik Sontag, il 47enne turista francese, morto a seguito di un malore nei giorni scorsi nel mare di San Marco di Castellabate. Dopo l’esame esterno del medico legale, la salma è stata trasportata in Francia dall’agenzia funebre di Marco Baccaro. La tragedia si è consumata mercoledì scorso. Il cittadino francese, di 47 anni, era in vacanza insieme alla moglie a San Marco di Castellabate. Inutili sono state tutte le manovre di soccorso, nel tentativo di rianimare il 47enne. A notare il corpo dell’uomo, che affiorava a pelo d’acqua tra gli scogli, era stata un’altra vacanziera, che aveva dato prontamente l’allarme. È stato un malore, infatti, a stroncare la vita dell'uomo, che soffriva di crisi epilettica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA