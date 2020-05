© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene colto da un malore mentre si trova in bicicletta, poi si accascia al suolo e muore. Una tragedia, quella avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 16.00, a Nocera Inferiore , in via Siniscalchi. Un uomo, di circa 67 anni, stava facendo un giro in bicicletta quando è stato colto da un malore, finendo a terra. Ad accorgersi di lui un passante che ha chiamato velocemente i soccorsi, giunti sul posto dopo qualche minuto. Il personale sanitario dell'ambulanza ha tentato di rianimarlo, praticandogli un massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Si è dovuto constatare il decesso. L'area era stata delimitata dai carabinieri, per permettere le operazioni di soccorso, inutilmente visto l'esito. Il 67enne era infatti già privo di vita. Sul posto anche il medico legale, per le formalità di rito ed ulteriori controlli, insieme a quelli effettuati dai sanitari del 118. All'inizio, si era pensato che l'uomo fosse stato investito da qualche veicolo, circostanza poi smentita da chi aveva assistito alla scena e aveva chiamato i soccorsi per intervenire.