Un malore in mare ha stroncato, nel tardo pomeriggio di ieri, la vita di un turista francese in vacanza nel paese di Benvenuti al Sud. Il cittadino francese, di 47 anni, era in vacanza insieme alla moglie a San Marco di Castellabate. Inutili sono state tutte le manovre di soccorso, nel tentativo di rianimare il 47enne. A notare il corpo dell’uomo, che affiorava a pelo d’acqua tra gli scogli, è stata un’altra vacanziera, che ha dato prontamente l’allarme. A catapultarsi subito sul posto con il pattino è stato il bagnino dell’adiacente struttura ricettiva «L’Approdo Resort», dove tra l’altro il francese soggiornava con la moglie, portandolo immediatamente a riva per le prime manovre di soccorso. Tempestivamente, sul posto, è giunta anche un’ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, ma per il turista d’oltralpe non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva ormai cessato di battere. Agli uomini della Guardia Costiera di Santa Maria di Castellabate, guidati dal comandante Sandro Rizzo, sotto il coordinamento della Sala Operativa di Circomare Agropoli agli ordini del tenente di vascello Giulio Cimmino, è toccato il compito di ricostruire, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il 47enne avrebbe avvertito un malore in acqua che non gli avrebbe lasciato scampo.

