Lunedì 13 Agosto 2018, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Napoli, Daniele V. 14enne di Foria di Centola colto da malore sabato pomeriggio mentre giocava a biliardino nel bar del paese. Un malore al cuore, forse miocardite che ha ridotto il ragazzino in fin di vita. Prima la disperata corsa all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, poi per l'aggravarsi della situazione il trasferimento in elicottero a Napoli. Nella giornata di ieri le condizioni di Daniele hanno registrato un lieve miglioramento ma il 14enne non è ancora fuori pericolo. É ancora in coma. L'intera comunità locale è in apprensione per le condizioni di salute del ragazzino. Da due giorni si attendono e si sperano notizie da Napoli su un suo miglioramento.Un dramma per la famiglia del ragazzino condiviso dalla piccola comunità cilentana. Daniele qualche giorno fa era nel bar con gli amici. Stavano facendo una partita al biliardino così come tante altre volte avevano già fatto. Un pomeriggio tranquillo tra adolescenti nel pieno della spensieratezza estiva. Improvvisamente il 14enne si è accasciato al suolo. Ha una fitta al petto. Finisce a terra sotto gli occhi increduli degli amici. Subito viene allertato il 118 che invia sul posto l'ambulanza rianimativa di Vallo della Lucania. L'ambulanza più vicina, quella in stanza presso il Saut di Palinuro, era impegnata in un altro soccorso. Medici ed infermieri le provano tutte per salvare la vita a Daniele. Il ragazzo ha i sintomi di un infarto. Intorno, muti i suoi compagni, visibilmente sotto shock.Non riescono a capire cosa sta accadendo. Un minuto prima Daniele scherzava, sorrideva, giocava a biliardino ed ora era a terra in fin di vita. Il medico e i volontari cominciano subito tutte le operazioni per rianimare il giovane, è una lotta feroce e disperata per sottrarlo alla morte. Quasi un'ora dopo, il ragazzino sembra riprendersi. Viene caricato sull'ambulanza e trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. È in condizioni disperate, ma respira: l'arresto cardiaco è stato lunghissimo. Non ha mai avuto problemi di salute rilevanti. L'improvviso malore, Daniele a terra. Una che ha sconvolto la piccola comunità. Foria è un paese piccolissimo, meno di mille abitanti, si conoscono tutti. Ieri assieme ai genitori fuori dalla rianimazione del San Luca c'erano decine di amici. Disperati attendevano notiziedai sanitari del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. La situazione sembrava procedere per il meglio. Le condizioni di Daniele sembravano essere migliorate. Ma dopo qualche ora, durante la notte, la situazione è precipitata nuovamente. Il giovane é finito coma. Viene intubato e trasferito in elicottero presso il Policlinico di Napoli. Nella giornata di ieri da Napoli é arrivata la notizia di un lieve miglioramento ma le condizioni di Daniele restano critiche per cui i sanitari non si sbilanciano. A Foria si resta in attesa di buone notizie. Una tranquilla giornata estiva tra amici che rischiava di trasformarsi in tragedia per il 14enne e la sua famiglia.Resta da capire quali sono state le cause del malore che ha ridotto in fin di vita il giovane. Daniele è un ragazzo pieno di vita, come i suoi coetanei impegnato in tante attività. Non ha mai avuto particolari problemi di salute. La causa più frequente degli arresti cardiaci in questi casi è dovuta a malformazioni congenite non facili da rilevare. Si presentano in maniera drammatica all'improvviso. Al momento, però, è solo un'ipotesi. Intanto, Daniele continua a lottare tra la vita e la morte.