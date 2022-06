Crolla in strada mentre passeggia: istruttrice di nuoto gli salva la vita

Un uomo di circa 60 anni nella mattinata di ieri ha accusato un malore mentre passeggiava in strada a Polla, lungo via Campi. L'uomo stava tornando dal suo orto quando è collassato a terra, in piena strada. La fortuna, nel momento sfortunato, è stata che è il malore è stato accusato proprio davanti all'abitazione di Pina Giallorenzi. +

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Personale «Covid», 13mila i disoccupati nel Salernitano... SALERNO Autotreno in fiamme sull'autostrada: paura a Petina IL ROGO Auto distrutta dalle fiamme a Battipaglia: indagini in corso

Si tratta di una istruttrice di nuoto, lavora alla Meta Sport, esperta di primo soccorso. Così la donna, una volta sentito le urla di aiuto che provenivano dalla strada, è uscita all'esterno e ha visto l'uomo a terra. Non riusciva a respirare e quindi si è lanciata verso di lui praticandogli tutte le azioni di primo soccorso prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118 dalla vicina Sant'Arsenio. L'intervento di Pina Giallorenzi prima e del personale sanitario del 118 arrivato in poco tempo ha salvato la vita all'uomo.