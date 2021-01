Un malore improvviso ha stroncato la vita di Giuseppe Formisano, 45 anni, di San Valentino Torio. Attivo nella politica locale, membro della Croce Rossa, della Misericordia e della Pro Loco, era da sempre in prima linea su progettazioni ed emergenze. L'uomo si è sentito male questo pomeriggio. A nulla sono valsi i soccorsi e le manovre per rianimarlo. Appena un anno fa era morto il fratello, Fedele , in un terribile incidente stradale stradale. Un dolore che Peppe non aveva mai superato. Una famiglia molto conosicuta in città, sono numerosi i messaggi di cordoglio ed i pensieri di ricordo. L'ultimo saluto a Giuseppe, domani, alle ore 15:00, nella Chiesa SS. della Consolazione a San Valentino Torio

