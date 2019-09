Sabato 14 Settembre 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’estate cilentana fa registrare un’altro dramma. Un turista di 79 anni è morto ieri mattina, mentre era in spiaggia.È l’ennesimo decesso che i sanitari del 118 sono costretti a registrare nelle località balneari del Cilento. L’uomo, originario di Sant’Angelo in provincia di Potenza, era in vacanza da qualche giorno con la sua famiglia. Ieri mattina era in spiaggia all’inizio del lungomare di Ascea, ospite di una nota struttura turistica quando è stato colto da improvviso malore, forse un infarto. Inutili i soccorsi, i medici non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 con la Misericordia, anche i carabinieri di Ascea coordinati dalla compagnia di Vallo, guidata dal capitano Annarita D’Ambrosio. La salma dell’uomo è rimasta in spiaggia coperta da teli in attesa dell’arrivo del medico legale che ha effettuato sul posto l’esame esterno. Pochi i dubbi sulle cause del decesso, un malore fatale che non ha lasciato scampo all’anziano. La morte sotto gli occhi impotenti dei familiari e degli altri bagnanti presenti in spiaggia. Il dramma è avvenuto intorno alle 11. Intanto ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria di Castellabate, l’ultimo saluto a Domenico Di Sessa il 39enne trovato lunedì scorso privo di vita sulla spiaggia in località Pozzillo.