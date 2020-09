Pioggia e vento imperversano anche tra Vallo di Diano e Alburni. Frane si sono registrate tra Sacco e Piaggine con i detriti che hanno sfiorato un'abitazione. Terreno anche lungo la strada tra Caggiano e Salvitelle con l'intervento del sindaco Scelza. Tanto lavoro per i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Ernesto Bruno. Il forte vento ha causato la caduta del cancello del campo sportivo di Sant'Arsenio. Disagi in tutto il Vallo di Diano per tombini che sono diventati geyser. A Teggiano è caduto un palo.

«Si prega di percorrere il tratto “ex SR 94 Tufariello/Salvitelle», comunque con cautela - ha chiesto la prima cittadina di Salvitelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA