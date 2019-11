Alberi divelti, rami a rischio caduta, fiori e vasi letterlamente spazzati via dal vento Per precauzione chiuso il cimitero di via Leopardi.

Il maltempo di questi giorni non risparmia nemmeno il luogo dell'eterno riposo per i defunti.

Numerosi danni causati dal maltempo delle ultime ore anche al camposanto paganese. Il vice sindaco Anna Rosa Sessa, da pochi giorni diventata sindaco facente funzioni, è stata costretta a chiudere al pubblico la struttura cimiteriale a causa degli interventi di messa in sicurezza da realizzare in giornata.

Le forti raffiche di vento di questa notte hanno letteralmente divelto numerosi alberi di alto fusto, i quali si sono abbattuti sui viali del cimitero. Grossi rami sono caduti su tombe e viali. Fiori, vasi ed altri oggetti presenti su numerose nicchie sono stati letterlamente spazzati via.

Per evitare disagi anche alle tante persone che quotidianamente si recano al camposanto, è stata disposta la chiusura odierna. "Questa mattina chiuso il cimitero comunale che ha subito numerosi danni - ha annunciato il vice sindaco Anna Rosa Sessa - L'ufficio tecnico comunale sta già lavorando al ripristino dello stato dei luoghi".

