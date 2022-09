Maltempo in Campania stanotte, fulmine incendia la palma a Salerno

Il maltempo in Campania crea forti disagi per i cittadini.

A Salerno, sul Lungomare Tafuri, un fulmine ha colpito una palma, prima di un incrocio semaforico. L'albero ha preso fuoco, a poca distanza dagli automibilisti. Si è reso necessario il l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento.

Ad Agropoli, una scarica a ridosso del centro ha provocato alcuni problemi agli impianti.

Il traffico ferroviario è sospeso tra Salerno e Pellezzano per danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire limitazioni e sostituzioni con bus tra Salerno e Pellezzano.