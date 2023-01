Maltempo nel Cilento, crolla un muro sulla strada provinciale

Il maltempo torna a far male a sud della provincia di Salerno. Le piogge abbondanti cadute nelle ultime ore hanno causato frane e smottamento, danni anche a causa delle violente mareggiate lungo la costa. A Montecorice un muro di contenimento è crollato interamente lungo la strada provinciale 374 che dal capoluogo conduce alla frazione Fornelli. La strada è stata chiusa, sopralluogo in giornata per valutare l'intervento da compiere.

Già in passato la stessa arteria era stata interessata da frane e smottamenti. Lungo la costa, ad Agnone Cilento, è stato invece il mare grosso a causare problemi, portando pietre e detriti sulla passeggiata. Stesso problema lungo la strada del Mingardo, tra Marina di Camerota e Palinuro.

«Il problema - spiega il geologo Giampiero Mileo - dipende dal cambiamento climatico, dalla cementificazione, abusivismo, ma non solo. Soprattutto nel Cilento il rischio idrogeologico è causato dall'abbandono dei terreni e dalla mancata manutenzione dei fondi, agricoli e non Purtroppo, c'è da annotare anche la poca sensibilità da parte degli Enti pubblici su questa tematica, con strade senza manutenzione da anni. La soluzione? Una maggiore attenzione e cura per il territorio anche in fase di progettazione pensando al rispetto dell'aspetto idrogeologico e non solo a quella architettonico ed estetico».