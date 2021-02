Chiusa via De Curtis per un crollo, disagi lungo la Sp284 per Trentova, strade allagate in località Fuonti e Moio. È il bilancio dei danni causati dal maltempo degli ultimi giorni ad Agropoli. Le piogge copiose che sono cadute sul territorio, hanno causato disagi in diverse zone. Il sindaco Adamo Coppola ha dovuto firmare un’ordinanza che dispone la parziale chiusura della strada che conduce sulla collina San Marco a causa del crollo di un muro di contenimento presente in una proprietà privata. Cittadini costretti a lunghi percorsi alternativi.

Limiti al transito anche lungo la provinciale per Trentova, a causa di uno smottamento che ha determinato la caduta di terra e detriti.

Disagi si segnalano anche in località Fuonti e Moio. I tombini, sporchi e saturi, non sono riusciti ad assorbire l’acqua piovana trasformando le strade in torrenti. Ai disagi per le auto in transito si sono aggiunti i problemi per i pedoni impossibilitati a transitare. Nelle prossime ore verrà fatta una ricognizione dei danni e saranno disposti interventi.

