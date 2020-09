© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ondata di maltempo, così come previsto, non ha risparmiato la costa a sud di Salerno. Il vento, la pioggia e il mare grosso hanno creato non pochi problemi a Camerota. Le forti raffiche di vento, ieri sera, hanno divelto una tettoia nel cuore di Marina di Camerota, a due passi dalla piazza del paese. Distrutta completamente, invece, la lapide dei pescatori scomparsi che l’associazione Tuttinsieme installò in occasione della Festa del Mare e dei Pescatori. Monitorata h24 la strada Mingardina, tra Marina di Camerota e Palinuro, dove già in passato le violente mareggiate hanno causato non pochi danni, mangiando anno dopo anno la sede stradale. In attesa dell’iter burocratico e tecnico che seguirà lo stanziamento di 10 milioni di euro già messi in bilancio dalla Regione Campania, il mare è tornato a fare la voce grossa minacciando nuovamente l'arteria, già più volte interessata da interventi straordinari di messa in sicurezza.