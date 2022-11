Danni irreparibili da maltempo alla casa di riposo nel Salernitano, dipendenti costretti al licenziamento

Sono stati licenziati i dipendenti della casa di riposo "Domus De Maria" a Roccapiemonte, in ragione dei danni devastanti causati il 4 novembre scorso, a causa di un'inondazione dovuta al forte maltempo che colpì il comune e i paesi limitrofi.

Ai dipendenti è giunta la lettera di licenziamento, con il rischio serio - ora - che la struttura non torni più in attività. In ragione dei danni e del pericolo causato dal maltempo, 32 anziani ospiti della struttura furono trasferiti altrove, quel giorno, con la struttura completamente evacuata perchè non più agibile per le attività note. Ad intervenire furono vigili del fuoco e protezione civile. La pioggia causò la rottura dell'argine del torrente Solofrana, in via della Fratellanza, causando l'allagamento di vari fondi.

Così come viene ricordato dall'amministratore in una lettera, la struttura fu colpita da acqua e fango, con i locali del piano terra completamente allagati. Una serie di danni irreparabili furono arrecati a cucine e uffici, oltre che alla strumentazione da lavoro. Conseguenze devastanti, impossibili da fronteggiare con le risorse disponibili, fanno sapere dalla proprietà.

Il sindaco di Roccapiemonte aveva disposto nelle ore successive un'ordinanza di evacuazione dalla casa di riposo. I licenziamenti, come spiegato ai dipendenti, sono il risultato dei danni incalcolabili causati alla struttura, con un epilogo drammatico. La vicenda è stata anche oggetto di discussioni in consiglio comunale, giorni fa. Gli anziani, invece, al momento sono a carico dell'Asl e si trovano in un'altra struttura. Tanta la solidarietà espressa a tutti i dipendenti in città e sui social, così come dal gruppo Rocca Futura Pd, in ragione del grande lavoro svolto nei riguardi di ogni singolo ospite della struttura da parte di tutto il personale.