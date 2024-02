Maltempo e disagi in tutto l'Agro nocerino, evacuate tre famiglie a San Marzano

Il maltempo non risparmia e nemmeno concede tregua all'Agro nocerino sarnese. Questa mattina, a San Marzano sul Sarno, è esondato il fiume Sarno. In ragione di ciò, tre nuclei familiari residenti in via Marconi sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma la situazione preoccupa l'intera zona Nord della provincia. Disagi e problemi anche nei comuni di Angri e Scafati.

Come in via Orta Longa ad esempio ma in molte zone sono i terreni e le abitazioni a registrare i problemi maggiori, in ragione della quantità d'acqua che sta cadendo da ieri mattina. A Nocera Inferiore il sindaco ha lanciato lo stato di preallarme, invitando la popolazione residente nella zona pedemontana ad assumere condotte di massima prudenza.

Sempre a Nocera l'acqua ha creato una buca profonda in via Balbo. A Castel San Giorgio chiuso cimitero e aree pubbliche, così come nel comune di Sarno e Nocera Superiore.