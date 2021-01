Una piccola frana si è registrata ieri sera, intorno a mezzanotte lungo via Tre Croci ad Auletta. Probabilmente è stata causata dalle piogge dei giorni scorsi.

Non si registrano feriti o danni e si è già all'opera per la pulizia e la sistemazione di una via che ha vissuto diversi crolli a partire dal 2014.

