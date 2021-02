Il maltempo che si sta abbattendo da questa notte sul territorio non ha risparmiato la già fragile viabilità nel Cilento. Ancora una volta si sono registrate frane e smottamenti che hanno imposto la chiusura di alcuni tratti viari. La situazione più critica a Pisciotta dove si è resa necessaria l’interdizione parziale al transito della SR ex SS 447. Un notevole problema considerato che a causa di lavori avviati lo scorso gennaio dalla provincia di Salerno, la stessa strada è già interdetta tra Pisciotta e Palinuro, pertanto i cittadini del centro del Cilento costiero rischiano di non avere vie alternative.

